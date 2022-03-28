В Минобороны России сообщили об уничтожении в воздухе пяти украинских ракет РСЗО «Смерч»

Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил о продвижении подразделений Луганской Народной Республики на пять километров в ходе успешного наступления. При этом, по словам Конашенкова, группировка ЛНР овладела еще двумя населенными пунктами.

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В Минобороны России сообщили об уничтожении в воздухе пяти украинских ракет, выпущенных из РСЗО «Смерч». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч"», - заявил Конашенков.

Также он сообщил о продвижении подразделений Луганской Народной Республики на пять километров в ходе успешного наступления. При этом, по словам Конашенкова, группировка ЛНР овладела еще двумя населенными пунктами.

Кроме этого, Конашенков рассказал и об успехах оперативно-тактической авиации и ракетчиков Вооруженных сил России - за прошедшие сутки были поражены 36 военных объектов Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов