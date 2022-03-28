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В МО РФ заявили о продвижении подразделений ЛНР на 5 километров в ходе наступления

10:12 28.03.2022
В МО РФ заявили о продвижении подразделений ЛНР на 5 километров в ходе наступления
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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