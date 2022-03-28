Попова заявила о более 300 биолабораториях в мире, финансируемых США

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В мире насчитывается около 300 биологических лабораторий, деятельность которых финансируется из Соединенных Штатов Америки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что речь идет как о военных, так и о гражданских объектах. При этом на фоне пандемии коронавируса продолжается строительство новых объектов.

«Здесь зоны, где высокая концентрация лабораторий США и военных, и гражданских, сегодня их еще больше. Когда готовился слайд, их было более 200, сегодня их более 300», - заявила Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запрашивала доступ к биолабораториям на Украине и в Грузии. Захарова отметила, что такая позиция доказывает, что в лабораториях велись эксперименты вне закона.