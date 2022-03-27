МИД РФ: России отказали в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии

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Россия через мировые институты добивалась доступа в биолаборатории на Украине и в Грузии, однако ей в этом отказали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы добавились через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям. Что нам говорили?... Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите. Есть ресепшн, есть чудесные люди, которые вас встретят, нальют вам кофе и покажут каталоги. А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям», - пояснила она.

Захарова отметила, что такая позиция доказывает, что в лабораториях велись эксперименты вне закона.

В эфире ТВ Центра представитель МИД также добавила, что лаборатории использовались Пентагоном в военных целях, так как министерство тратит деньги только на то, что соответствует национальным интересам.

Министерство обороны России ранее опубликовало документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. В рамках брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, в частности, рассказал о схемах финансирования американских биолабораторий на Украине.

В Минобороны России также заявили, что американцы проводили скрининг иммунитета населения Украины. Как предположил начальник войск РХБЗ, он проводился в целях выбора биологических агентов, опасных для населения определенного региона.