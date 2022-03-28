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Идеология фейка: автор громкой статьи о пропагандистской кампании Украины рассказал о расследовании

алиса краузова
00:13 28.03.2022
Американский журналист провел крупное расследование, разоблачающее украинскую систему пропаганды.
Идеология фейка: автор громкой статьи о пропагандистской кампании Украины рассказал о расследовании
© Фото: Daria Volkova, Unsplash
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В то время, когда западная пресса демонстрирует предсказуемое единодушие во всем, что касается ситуации на Украине, находятся редкие представители СМИ, рискующие открыто высказывать иную позицию. Одним из них стал американский журналист Дэн Коэн - автор разлетевшегося по Сети расследования пропагандистской деятельности украинской стороны в период проведения спецоперации РФ.

В интервью «Звезде» он рассказал подробности о проделанной им работе. Главной частью расследования, как обозначил Коэн, стало пропагандистское досье министерства иностранных дел Украины.

«Я нашел его в открытом доступе, но как только мое расследование было опубликовано, они сразу закрыли к нему доступ», - отметил журналист.

Тем не менее, по словам автора статьи, он успел вовремя скачать и изучить документ. Коэн отметил, что досье содержало в себе множество знакомых всем следящим за развитием событий на Украине гражданам фейковых историй.

Одной из них, к примеру, была «военная сказка» про пресловутого «Призрака Киева» - предполагаемого украинского военного летчика, якобы без конца сбивающего в небе российские самолеты. Позже выяснилось, что «герой» Украины был фрагментом из компьютерной игры.

«Также мы все знаем историю с островом Змеиный, которая оказалась полнейшим стопроцентным фейком. Но, тем не менее, такие истории все еще тиражируются западными СМИ и это педалируется украинским МИД», - заметил журналист.

Помимо такого рода историй, как указал Коэн, в досье присутствовала неонацистская пропаганда. В частности в материале упоминались организации, подобные украинскому «Правому сектору»*.

«Это явная расистская, ксенофобская антироссийская пропаганда. В то же время на Западе все говорят, что никаких нацистов на Украине нет. Но вот мы видим, как неонацистская пропаганда продвигается министерством иностранных дел Украины», - заявил американский журналист.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что гражданам РФ мужского пола все чаще стали поступать  телефонные звонки с фейковыми вызовами в военкомат. Как заверили в ведомстве, все подобные звонки осуществляются с территории Украины и являются провокациями спецслужб страны.

«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории РФ.

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