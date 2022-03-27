«Работали прямой наводкой»: российский военнослужащий рассказал, как наносились удары по противнику в Киевской области

В результате артиллерийского удара российским военнослужащим удалось повредить минометный взвод противника, колонну танков и склад с боеприпасами.

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Российские десантники в ходе выполнения задач специальной военной операции и совершения марша обнаружили опорный пункт противника, нанесли артиллерийский удар по нему, уничтожив минометный взвод противника, колонну танков и склад с боеприпасами.

Командир отделения управления самоходной артиллерийской батареи рассказал, что первой задачей отделения артиллерии было выехать на прямую наводку в первом бою.

«Орудия выставили на мосту, работали прямой наводкой. В результате повредили минометный взвод противника, колонну танков и склад с боеприпасами», - заявил командир отделения управления самоходной артиллерийской батареи Роман.

В результате боевых действий военнослужащие ВДВ выполнили задачи по занятию новых рубежей в Киевской области. Также в ходе марша были уничтожены обнаруженные танки ВСУ.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Вадим Михеев.