Уничтожены склад боеприпасов и колонна танков: видео действий ВДВ в Киевской области

После занятия рубежа был совершен рейд в тыл противника. Там обнаружены миномет, два комплекта ПЗРК «Javelin», два ящика ПЗРК «Stinger», а также другое вооружение, карты и документы.

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В ходе выполнения задач специальной военной операции и при совершении марша в Киевской области российские десантники обнаружили опорный пункт противника и нанесли по нему удар. Были уничтожены минометный взвод противника, склад с боеприпасами и колонна танков.

«Перед ротой была поставлена задача в указанном районе в ходе ведения разведки обнаружить опорный пункт противника. Личный состав роты с поставленной задачей справился, мы обнаружили этот опорный пункт с численностью до 40 человек. Также имелась легкобронированная техника», - рассказал командир парашютно-десантной роты Игорь.

Указанный рубеж был взят. Военнослужащие справились с задачей при поддержки огня артиллерии и боевых машин. После занятия рубежа они совершили рейд в тыл противника. Там были обнаружены миномет, два комплекта ПЗРК «Javelin», два ящика ПЗРК «Stinger», а также другое вооружение, карты и документы.

Также были опубликованы кадры движения колонны техники артиллерийских подразделений ВДВ в Киевской области. Военнослужащие совершили многокилометровый марш в пункт назначения, развернулись в боевые порядки огневых взводов и по координатам, передаваемым с беспилотного летательного аппарата, уничтожили несколько колонн военной техники националистов.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Вадим Михеев.