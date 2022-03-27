В стране и мире Житель Херсона объяснил свое положительное отношение к спецоперации РФ на Украине Роман Захаров По словам мужчины, подавляющее большинство жителей Херсонской области хотят сближения с Россией. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Житель Херсона Анатолий, эвакуированный российскими военнослужащими на территорию РФ, рассказал о своем отношении к спецоперации Вооруженных сил России на Украине. «Я положительно отношусь к спецоперации. Вам этого не понять: мы жили тяжело, работы не было. Хотя я хороший специалист, работал в медицине, но сократили. Сейчас коронавирус, а они выгнали специалистов», - объяснил мужчина свою позицию. При этом Анатолий подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Херсонской области хотят сближения с Россией. «Знайте, что 99% херсонцев хотят, чтобы были русские», - сказал он. Ранее Минобороны РФ сообщило, что из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. На центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика