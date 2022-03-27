Российские военные обеспечили вывоз 90 граждан России, Молдовы и Украины из Херсонской области

Все эвакуированные под контролем ВС РФ были доставлены на территорию России.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России.

Местные жители выразили благодарность российским военным. По их словам, многие херсонцы одобряют проведение спецоперации РФ на Украине. Также они отметили, что после того, как город был взят под контроль российскими войсками, в нем установилась спокойная и жизнь.

В середине марта Министерство обороны РФ заявило о начале массовой эвакуации населения из Мариуполя. После того, как автобус из Украины с эвакуированными людьми пересек границу с Ростовской областью и приехал на КПП Весело-Вознесенский, беженцы рассказали о нечеловеческих условиях, в которых им приходилось пребывать многие дни.

Материал подготовил: Роман Захаров