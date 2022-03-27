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Самолеты Ил-76 ВКС РФ доставили более 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины

Кирилл Кунецкий
08:19 27.03.2022
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
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Груз был доставлен в Гомель, откуда в составе гуманитарных колонн он будет направлен в украинские населенные пункты.

Более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины доставлено тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Груз был доставлен в белорусский Гомель из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России, после этого в составе гуманитарных колонн он будет доставлен в населенные пункты Украины.

Сбор гуманитарной помощи был осуществлен жителями Ханты-Мансийского автономного округа в 40 пунктах сбора гуманитарной помощи, отметили в Минобороны РФ. В организации сбора и отправки гуманитарной помощи жителям Украины приняли участие как простые жители, предприниматели, так и сотрудники государственных учреждений.

В мероприятиях по организации сбора гуманитарной помощи самое активное участие приняли волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса Ханты-Мансийского автономного округа.

Прибывший груз будет распределен по гуманитарным колоннам и в ближайшее время доставлен жителям населённых пунктов Киевской и Черниговской областей.

Напомним, ранее стало известно, что также из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. 

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