«Не могли выйти из подвала»: что рассказывают участники массовой эвакуации из Мариуполя

Автобус из Украины с эвакуированными людьми пересек границу с Ростовской областью и приехал на КПП Весело-Вознесенский. Министерство Обороны РФ заявило о начале массовой эвакуации населения из Мариуполя.

Покинувшие город беженцы рассказали о нечеловеческих условиях, в которых им приходилось пребывать многие дни и даже недели. По словам Татьяны Ивановны, они всем домом прикладывали огромные усилия, чтобы здание просто не сгорело, как все дома вокруг.

«Наш дом самый последний сгорел. У нас был огнетушитель, он нас спасал», - объяснила она.

У женщины как у председателя дома были ключи от многих квартир. Благодаря этому жильцы снова и снова открывали квартиры и тушили огонь, чтобы в итоге все-таки оказаться во власти огня.

«А вообще 16 дней в подвале, в темноте. Ничего же нет, ни газа, ни электричества», - описала она.

Все это время к находящимся в подвале людям практически не доходило никакой информации. Даже волонтеры, приходящие оказать помощь, не могли ничего объяснить и рассказать. В итоге спастись удалось благодаря вмешательству Вооруженных сил РФ.

«Получилось так, что нельзя головы поднять, чтобы уйти. Мы из подвала выйти не могли. И ребята, российские войска, забежали в наш подвал, выбили цоколь и туда вытаскивали нас всех. И потом метров 600 мы и ползли, и бежали, и сидели, пока перестрелка шла», - рассказала Татьяна Ивановна.

На сегодняшний день силы ДНР при поддержке российских военных уже успели уничтожить почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя. Спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города.

Успешная операция по разблокированию города позволила открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов.

Штаб территориальной обороны ДНР напоминает, что продолжает работу телефон «горячей линии» МЧС ДНР для оперативного информационного оказания помощи населению. Граждане могут получить ответы на вопросы, связанные с необходимостью эвакуации из зоны активных боевых действий.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов