Командир минометного расчета ВС РФ рассказал об отношении российских военных к украинцам

Он также рассказал, как военнослужащие РФ удерживали аэропорт под Киевом в первые дни специальной военной операции на Украине.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ

Командир минометного расчета ВС РФ рассказа подробности захвата российскими военнослужащими аэропорта в Гостомеле по Киевом. Так, по его словам, наши десантники взяли воздушную гавань под контроль еще 24 февраля, и в течение двух дней удерживали ее до прихода подкрепления.

«Наша минометная батарея в составе тактического воздушного десанта 24 февраля сего года совершила десантирование посадочным способом и захват аэродрома в населенном пункте Гостомель, где мы удерживали аэродром ведя бой с превосходящими силами противника в течение двух дней до прибытия бронегруппы соединения. Благодаря мужеству, самоотверженности и умелым действиям личного состава моего расчета было уничтожено более 20-ти минометных расчетов противника, 10-ти огневых точек, включая два пулеметных расчета. Сейчас мы выполняем огневые задачи по уничтожению артиллерийских и минометных подразделений противника, живой силы и огневых средств, которые закрепились в населенном пункте Горенка на подступах к Киеву», - заявил командир минометного расчета Владимир.

Он при этом подчеркнул, что российские военные с глубоким уважением относятся к народу Украины.

«Мы глубоко уважаем народ Украины, но противник, который ведет с нами борьбу, к этому народу никакого отношения не имеет. Это наемники и нацисты. И мы, как и наши предки, обязательно доведем эту специальную задачу до победы во имя России и украинского народа», - сказал военный.

Ранее врач-травматолог капитан Даниил Калуча рассказал о помощи, оказываемой военнослужащими РФ пострадавшим от удара ВСУ жителям Киевское области. Так, по его словам, в полевой госпиталь с различными патологиями поступает много украинцев. В основном, это осколочные ранения в следствие артиллерийских и минометных обстрелов. При этом доктор отметил, что детей поступает большинство.

Материал подготовил: Роман Захаров