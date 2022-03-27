Операция под обстрелом: российский военврач рассказал о помощи пострадавшим от удара ВСУ детям

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Двух детей с осколочными ранениями оперативно прооперировали российские военные медики в полевом госпитале в Киевской области. Девочка и мальчик получили травмы в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе неправомерных и бесчеловечных действий подразделений ВСУ к нам поступили двое несовершеннолетних детей. Это девочка восьми лет и мальчик пяти лет с множественными огнестрельными ранениями нижних конечностей», - рассказал врач-травматолог капитан Даниил Калуча.

В госпиталь дети доставлены санитарной эвакуацией медслужбы Воздушно-десантных войск. У девочки диагностировано сквозное огнестрельные ранение левой ноги с многооскольчатым переломом нижней трети бедренной кости. Мальчик получил множественные сквозные ранения ног с повреждением костей таза.

На месте медики остановили кровотечение, извлекли осколки и обработали раны. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

«Находясь под продолжительным минометным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины, была оказана помощь. Тем самым состояние деток было стабилизировано», - добавил доктор.

По словам Калучи, в полевой госпиталь с различными патологиями поступает много местных жителей. В основном, это осколочные ранения в следствие артиллерийских и минометных обстрелов. Доктор подчеркнул, что детей поступает большинство.

Материал подготовили Анна Касаткина и Вадим Михеев.