Кадры с БПЛА: видео артиллерийского удара ВДВ по противнику в Киевской области

По словам командира батареи, на данный момент выполняются огневые задачи по уничтожению артиллерийских и минометных подразделений противника.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры артиллерийского удара ВДВ с БПЛА по противнику в Киевской области. Поставленные задачи были успешно выполнены.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили многокилометровый марш в пункт назначения, после этого развернулись в боевые порядки огневых взводов и по координатам, передаваемым с БПЛА, уничтожили несколько колонн военной техники националистов.

«Нашей батареей были уничтожены танковая и тыловая колонны противника. Стрельбу вели с различной дистанции. Работа ведется как днем, так и ночью. Личный состав полностью готов к ведению огня в любых условиях и имеет необходимый опыт», - рассказал командир батареи Владимир.

Он также сообщил, что на данный момент выполняются огневые задачи по уничтожению артиллерийских и минометных подразделений противника, живой силы и огневых средств, которые закрепились в населенном пункте Горенка на подступах к Киеву.

Ранее сообщалось, что в ходе выполнения задач спецоперации и при совершении марша в Киевской области российские десантники обнаружили опорный пункт противника и нанесли по нему удар.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев