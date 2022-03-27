Армия Материалы Следствия Российские военные врачи помогли попавшим под обстрел ВСУ детям в Киевской области Медики остановили кровотечение, извлекли осколки и обработали раны. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские военнослужащие оказали медпомощь пострадавшим после обстрелов подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям Киевской области. В частности, в полевой госпиталь доставили двух детей с осколочными ранениями. Военные врачи остановили кровотечение, извлекли осколки и обработали раны. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. «В ходе действий подразделений ВСУ к нам поступили двое несовершеннолетних детей. Это девочка восьми лет и мальчик пяти лет с множественными огнестрельными ранениями нижних конечностей. Благодаря санитарной эвакуации медицинской службой Воздушно-десантных войск, детки поступили в стены нашего отряда, где, в свою очередь, была оказана первая врачебная специализированная и квалифицированная помощь», - рассказал врач-травматолог капитан Даниил Качула. У девочки диагностировано сквозное огнестрельные ранение левой ноги с многооскольчатым переломом нижней трети бедренной кости. Мальчик получил множественные сквозные ранения ног с повреждением костей таза. «Находясь под продолжительным минометным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины, была оказана помощь. Тем самым состояние деток было стабилизировано, выполнена первичная хирургическая обработка ран, наложено лечебно-транспортная иммобилизация, и в дальнейшем детки были эвакуированы санитарной авиацией», - добавил Качула. Медик отметил, что к военным врачам поступает много и других мирных жителей с различными патологиями. Особенно много полевых осколочных ранений в следствии артиллерийских, минометных обстрелов. «При этом детей поступает большинство», - заключил Качула. Материал подготовили Анна Касаткина и Вадим Михеев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика