Опубликованы кадры движения колонны ВДВ в Киевской области

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Опубликованы кадры движения колонны техники артиллерийских подразделений ВДВ в Киевской области.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили многокилометровый марш в пункт назначения, развернулись в боевые порядки огневых взводов и по координатам, передаваемым с беспилотного летательного аппарата, уничтожили несколько колонн военной техники националистов.

«Военнослужащие батареи выполняли задачи в составе дивизиона, вели стрельбу из закрытых огневых позиций по объектам противника, осуществляли поддержку действий подразделений ВДВ, а также прикрывали движение своих колонн», - заявил командир батареи Владимир.

Кроме того, были опубликованы кадры действий минометного расчета, выполняющего задачи по нанесению ударов по военным объектам, технике и живой силе противника.

«Благодаря мужеству, самоотверженности и умелым действиям личного состава моего расчета было уничтожено более двадцати минометных расчетов противника, десяти огневых точек, включая 2 пулеметных расчета», - также отметил Владимир.

По его словам, сейчас осуществляются огневые задачи по уничтожению артиллерийских и минометных подразделений противника, живой силы и огневых средств, которые закрепились в населенном пункте Горенка на подступах к Киеву.

Несколькими днями ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям Киевской области. Нуждающимся жителям были переданы продукты питания, медикаменты и средства первой необходимости.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее заявленная цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев