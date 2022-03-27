В США сообщили о дополнительной помощи МВД Украины в размере $100 миллионов

Как отмечается, денежные средства будут направлены на обеспечение охраны границ, а также поддержание правопорядка.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США планируют выделить доппомощь в размере $100 миллионов для МВД Украины в целях обеспечения охраны границ, а также поддержания правопорядка.

«США намерены предоставить дополнительно $100 млн в виде помощи в сфере гражданской безопасности, чтобы улучшить возможности МВД Украины», - сказано в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

Он также подчеркнул, что повышение финансирования поддержит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевой экипировки, тактического снаряжения для Госпогран службы Украины и Национальной полиции страны.

В пятницу, 25 марта, сообщалось о том, что власти США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета помощи на $800 миллионов. Как отметили в американском оборонном ведомстве, в ближайшие дни ожидаются еще три аналогичные поставки.