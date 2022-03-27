СМИ в США призвали Байдена не комментировать острые темы без подготовки

Президента Америки обвинили в том, что тот не справляется с поставленной перед ним задачей.

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Журналист издание The Wall Street Journal Джеймс Фриман заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо воздержаться от неподготовленных комментариев, так как в них он часто допускает неточности и оговорки.

По мнению журналиста, «мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения». Фриман в своей статье посоветовал Байдену постараться как можно меньше выступать на публике в неспокойное кризисное время.

При этом он подчеркнул, что Конституция США не накладывает на президента страны обязательств выступать с какими-либо речами или давать неподготовленные комментарии.

«Но конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей», - подчеркнул он.

Днем ранее Джо Байден заявил, что за один доллар в России дают 200 рублей. Очередную оговорку политик допустил во время выступления в Варшаве по итогам переговоров с польским президентом Анджеем Дудой.