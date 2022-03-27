В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин оценил действия Росгвардии в спецоперации на Украине

Виктория Ивашечкина
03:35 27.03.2022
Президент России указал на грамотное и четкое решение всех поставленных перед Росгвардией проблем.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Путин Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно. Об этом российский глава упомянул в видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России. 

«Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации - в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», рассказал Путин.

Президент России также заявил, что сотрудники Росгвардии грамотно и четко решают все поставленные, сложнейшие задачи. Кроме этого, Путин отметил вклад росгвардейцев в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью.

Напомним, День войск национальной гвардии РФ отмечается 27 марта с 2017 года, когда его своим указом утвердил президент вместо Дня внутренних войск МВД РФ.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее заявленная цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:41 Армия
Видео
Уничтожены склад боеприпасов и колонна танков: видео действий ВДВ в Киевской области
05:23 Армия
Видео
Российские военные врачи помогли попавшим под обстрел ВСУ детям в Киевской области
03:00 В стране и мире
Видео
Только факты: как прошел пресс-тур зарубежных журналистов по ДНР
00:21 В стране и мире
Видео
Гаранты безопасности: чем занимаются бойцы Росгвардии в Мелитополе
03:35 В стране и мире
Видео
Путин оценил действия Росгвардии в спецоперации на Украине
Популярное
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.