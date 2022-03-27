Путин оценил действия Росгвардии в спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно. Об этом российский глава упомянул в видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России.
«Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации - в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», рассказал Путин.
Президент России также заявил, что сотрудники Росгвардии грамотно и четко решают все поставленные, сложнейшие задачи. Кроме этого, Путин отметил вклад росгвардейцев в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью.
Напомним, День войск национальной гвардии РФ отмечается 27 марта с 2017 года, когда его своим указом утвердил президент вместо Дня внутренних войск МВД РФ.
Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее заявленная цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.