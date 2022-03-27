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Путин обратился к росгвардейцам-участникам спецоперации в профессиональный праздник

Анна Касаткина
00:00 27.03.2022
Президент поблагодарил бойцов за стойкость и безупречную службу России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником, который отмечается 27 марта. Особое внимание глава государства уделил военнослужащим и сотрудникам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем войск национальной гвардии России. Созданная шесть лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан», - сказал Путин.

Президент отметил особый вклад росгвардейцев в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, в поддержание общественного порядка и охрану особо важных объектов.

Отдельно Путин обратился к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

«Реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации - в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм. Грамотно, четко решаете все поставленные сложнейшие задачи. Вся наша огромная страна по праву гордится каждыми из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность отечеству присяге и долгу», - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал бойцам, командиру, всему личному составу и ветеранам национальной гвардии здоровья, успехов и удачи.

День войск национальной гвардии РФ отмечается 27 марта с 2017 года, когда его своим указом утвердил президент вместо Дня внутренних войск МВД РФ.

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