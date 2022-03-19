Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дипломат РФ сравнил захлестнувшую Европу «борьбу со всем русским» с расизмом

Марина Крижановская
04:44 19.03.2022
Однако, во внешнеполитическом ведомстве России выразили надежду, что «в Риме, как и в других европейских столицах, все-таки придут в себя».
Дипломат РФ сравнил захлестнувшую Европу «борьбу со всем русским» с расизмом
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Парамонов заявил, что захватившая европейское общество борьба со всем русским носит откровенно расистский характер. Дипломат выразил надежду, что «поиск путей обеспечения безопасности и процветание всего европейского континента» возьмет вверх над русофобией. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, все-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов. А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части», - приводит агентство его слова.

Также Парамонов обратил внимание, что итальянские власти очень быстро позабыли об успешном опыте сотрудничества с Россией, о действующих двусторонних договорах и соглашениях и подхватили волну «остервенелой русофобской кампании».

Ранее сообщалось, что академическое сообщество Италии возмутила ограничительная мера, введенная в связи с ситуацией вокруг Украины. Администрация Миланского государственного университета запретила преподавать творчество Федора Достоевского из-за того, что он является русским писателем.

Профессор ВУЗа Паоло Нори прокомментировал, что «в Италии пороком является быть не только живым русским, но и мертвым русским». Позднее появилось сообщение, что руководство университета отозвало запрет. «Переосмыслить» решение их заставила волна критики, мгновенно обрушившаяся со стороны общественности.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:10 В стране и мире
Видео
«Вынужденные меры»: Сторчак рассказал о механизмах борьбы с инфляцией в РФ
23:42 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» показал место падения ракеты «Точка-У» в Рубежном
21:58 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
21:10 Армия
Видео
Жизнь в подвалах и ковры на выбитых окнах: как жители Мариуполя переживают последствия боев
19:58 В стране и мире
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию на Украине
Популярное
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.