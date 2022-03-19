Дипломат РФ сравнил захлестнувшую Европу «борьбу со всем русским» с расизмом

Директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Парамонов заявил, что захватившая европейское общество борьба со всем русским носит откровенно расистский характер. Дипломат выразил надежду, что «поиск путей обеспечения безопасности и процветание всего европейского континента» возьмет вверх над русофобией. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Рассчитываем, что в Риме, как и в других европейских столицах, все-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов. А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части», - приводит агентство его слова.

Также Парамонов обратил внимание, что итальянские власти очень быстро позабыли об успешном опыте сотрудничества с Россией, о действующих двусторонних договорах и соглашениях и подхватили волну «остервенелой русофобской кампании».

Ранее сообщалось, что академическое сообщество Италии возмутила ограничительная мера, введенная в связи с ситуацией вокруг Украины. Администрация Миланского государственного университета запретила преподавать творчество Федора Достоевского из-за того, что он является русским писателем.

Профессор ВУЗа Паоло Нори прокомментировал, что «в Италии пороком является быть не только живым русским, но и мертвым русским». Позднее появилось сообщение, что руководство университета отозвало запрет. «Переосмыслить» решение их заставила волна критики, мгновенно обрушившаяся со стороны общественности.