«Планирую вернуться в строй»: врачи извлекли осколок из сердца бойца ВС РФ в ходе сложнейшей операции

В ЦВКГ имени Вишневского военнослужащего доставили с передовой специальной военной операции на Украине.

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Уникальную операцию провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске. Медикам удалось извлечь из сердца российского военнослужащего трехсантиметровый осколок. Ранение боец получил в ходе минометного обстрела украинских националистов.

«Через час после операции пациент уже в сознании. Сергей скоро будет ходить. Завтра уже будет в палате, а в ближайшее время мы переведем его в реабилитационный центр. После этого он вернется в строй», - рассказал начальник кардиохирургического центра, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Александр Лищук, под руководством которого прошла операция.

Операцию выполнили быстро, всего за 45 минут. Врачи отмечают, что осколок находился у входа в сердце и травмировал соседнее легкое. Непоправимое могло случиться в любую минуту.

«Спасибо доктору. Всем привет. Родным и близким передаю, - не переживайте, со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй. Спасибо вам», - передал младший сержант Сергей Гузнеков.

В ЦВКГ имени Вишневского создана уникальная «гибридная операционная», которой отчасти должен быть благодарен спасенный пациент. Операционный блок представляет собой инновационный операционно-диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке.

Комплекс позволяет проводить гибридные операции на открытом сердце в сочетании с операциями на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже. Здесь же можно организовать телесеансы с консультациями специалистов различных профилей.