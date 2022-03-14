Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых

Российское правительство приняло решение на время запретить экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза. Помимо этого, тростниковый сахар-сырец и белый сахар некоторое время нельзя будет отправлять в третьи страны.

Меры, относящиеся к зерновых культурам, введены до 30 июня текущего года. Ограничения, касающиеся сахара, будут действовать до 31 августа 2022 года.

В число зерновых входят рожь, пшеница, ячмень, кукуруза и меслин. Для нововведений по экспорту предусмотрены некоторые исключения. Вывоз продукции будет возможен в случае отправки гуманитарной помощи и для международных транзитных перевозок.

Как отметили в официальном Telegram-канале Правительства РФ, такие действия призваны защитить внутренний продовольственный рынок страны в контексте внешних санкций.