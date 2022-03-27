В стране и мире Пасечник: действий, направленных на проведение референдума в ЛНР, не ведется Ян Брацкий В качестве главной цели для себя и населения республики Леонид Пасечник обозначил дальнейшее освобождение территорий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с заявлением. В нем он рассказал о своем видении будущего республики. «Действительно, сегодня, отвечая на вопросы иностранных журналистов, я сделал такое заявление. Я знаю, что оно вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, частное мнение. Каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для ее жителей - освободить наши территории и спасти наших жителей. В дальнейшем, получив свободу, жители нашей республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить. Хотя в общем-то, мы свой выбор уже сделали в 2014 году в ходе "Русской весны"», - заявил Пасечник. Двадцать четвертого февраля Россия объявила о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Президент Владимир Путин особо отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий соседнего государства. Единственное чего добивается Россия, заявил Путин, это демилитаризация и денацификация Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика