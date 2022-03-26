«Аэродинамическая труба»: Вильфанд предупредил о растущем числе опасных погодных аномалий

Очень высокие здания, которыми застроены крупные города, а также находящиеся между ними проспекты порой усиливают порывы ветра, создавая эффект аэродинамической трубы.

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За последние 10-15 лет существенно увеличилась повторяемость сильных осадков и ветров. Опасным явлением для Москвы является ветер, превышающий по скорости 23 метра в секунду. Существуют наблюдения о том, что повторяемость таких ветров увеличивается. Об этом и других опасных погодных аномалиях рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в мегаполисах меняется ветровой режим, что может приводить к разрушениям и человеческим жертвам. Очень высокие здания, которыми застроены крупные города, а также находящиеся между ними проспекты порой усиливают порывы ветра, создавая эффект аэродинамической трубы. Изменения в климатических и метеорологических условиях мегаполисов связаны с тем, что концентрация построек увеличивается.

«В городе, где очень много высотных домов, стены воспринимают солнечную энергию. Причем очень часто именно стены домов нагреваются сильнее, чем почва, потому что стены перпендикулярны к солнечным лучам, а земля нет», - сказал Вильфанд.

Специалист добавил, что появляется дополнительная энергия в городских структурах, возникает турбулентность и так называемые взрывные конвективные процессы, которым способствуют высотные дома.

«Это очень важное направление метеорологии...эти знания должны трансформироваться в технологии, которые позволяют прогнозировать опасные явления. В одних случаях можно прогнозировать опасные явления, связанные с усилением ветра за двое суток. В отдельных случаях за несколько десятков минут, но каждая минута спасает жизни человеческие», - добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей столицы, что в конце недели в Москву вернется зимняя погода, произойдет резкое изменение метеоусловий и понижение атмосферного давления. Он рассказал, что в воскресенье в городе значительно похолодает.