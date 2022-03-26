В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Аэродинамическая труба»: Вильфанд предупредил о растущем числе опасных погодных аномалий

Анна Назайкина
15:08 26.03.2022
Очень высокие здания, которыми застроены крупные города,  а также находящиеся между ними проспекты порой усиливают порывы ветра, создавая эффект аэродинамической трубы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Панов, РИА Новости
Читайте нас на:

За последние 10-15 лет существенно увеличилась повторяемость сильных осадков и ветров. Опасным явлением для Москвы является ветер, превышающий по скорости 23 метра в секунду. Существуют наблюдения о том, что повторяемость таких ветров увеличивается. Об этом и других  опасных погодных аномалиях рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в мегаполисах меняется ветровой режим, что может приводить к разрушениям и человеческим жертвам. Очень высокие здания, которыми застроены крупные города, а также находящиеся между ними проспекты порой усиливают порывы ветра, создавая эффект аэродинамической трубы. Изменения в климатических и метеорологических условиях мегаполисов связаны с тем, что концентрация построек увеличивается.

«В городе, где очень много высотных домов, стены воспринимают солнечную энергию. Причем очень часто именно стены домов нагреваются сильнее, чем почва, потому что стены перпендикулярны к солнечным лучам, а земля нет», - сказал Вильфанд.

Специалист добавил, что появляется дополнительная энергия в городских структурах, возникает турбулентность и так называемые взрывные конвективные процессы, которым способствуют высотные дома.

«Это очень важное направление метеорологии...эти знания должны трансформироваться в технологии, которые позволяют прогнозировать опасные явления. В одних случаях можно прогнозировать опасные явления, связанные с усилением ветра за двое суток. В отдельных случаях за несколько десятков минут, но каждая минута спасает жизни человеческие», - добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей столицы, что в конце недели в Москву вернется зимняя погода, произойдет резкое изменение метеоусловий и понижение атмосферного давления. Он рассказал, что в воскресенье в городе значительно похолодает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:04 В стране и мире
Видео
Минобороны Турции подтвердило, что уничтоженным в Босфоре объектом оказалась мина
15:42 Армия
Видео
Евкуров наградил отличившихся в спецоперации на Украине российских военных
15:08 В стране и мире
Видео
«Аэродинамическая труба»: Вильфанд предупредил о растущем числе опасных погодных аномалий
14:36 В стране и мире
Видео
Байден в Варшаве проводит встречу с главами МИД и Минобороны Украины
13:49 В стране и мире
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Популярное
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.