«Спасибо России»: немецкий журналист рассказал, как встречают военнослужащих РФ в Донбассе

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Жители освобожденных территорий Донбасса с радостью встречают российских военнослужащих, рассказал «Звезде» немецкий журналист Томас Репер.

«Люди тут с благодарностью встречали. Со словами "спасибо, России, спасибо, что вы есть". Они терпели весь этот ужас. Они смотрят в будущее, рассказывают о восьмилетним ужасе, который тут был. Сложно передать словами», - добавил журналист.

По мнению Репера, в западных СМИ необъективно освещают происходящее на Украине. В частности, замалчиваются преступления, совершаемые украинскими националистами в течение последних восьми лет в Донбассе.

Ранее сообщалось, что съемочная группа телеканала «Звезда» около часа просидела в бункере под Бердянском, укрываясь от готовящегося штурма.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.