«Спасибо России»: немецкий журналист рассказал, как встречают военнослужащих РФ в Донбассе
Жители освобожденных территорий Донбасса с радостью встречают российских военнослужащих, рассказал «Звезде» немецкий журналист Томас Репер.
«Люди тут с благодарностью встречали. Со словами "спасибо, России, спасибо, что вы есть". Они терпели весь этот ужас. Они смотрят в будущее, рассказывают о восьмилетним ужасе, который тут был. Сложно передать словами», - добавил журналист.
По мнению Репера, в западных СМИ необъективно освещают происходящее на Украине. В частности, замалчиваются преступления, совершаемые украинскими националистами в течение последних восьми лет в Донбассе.
Ранее сообщалось, что съемочная группа телеканала «Звезда» около часа просидела в бункере под Бердянском, укрываясь от готовящегося штурма.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.