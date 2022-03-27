Немецкий журналист рассказал, с чем связано однобокое освещение Западом событий на Украине

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Немецкий журналист Томас Репер рассказал «Звезде», с чем связаны причины однобокого освещения на Западе событий на Украине и почему восемь лет Европа не знает о преступлениях, которые творились в Донбассе.

«Если смотреть их биографии, все главные редактора связаны с трансатлантическими НКО. И если журналист пишет неугодное, его увольняют, я могу имена немецких журналистов назвать, которые даже в гостелевидении работали. Они взяли неугодную тему и просто потеряли работу», - сказал он.

По словам Репера, жители освобожденных территорий Донбасса с благодарностью встречают российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что съемочная группа телеканала «Звезда» около часа просидела в бункере под Бердянском, укрываясь от готовящегося штурма, о котором стало известно из разведданных. Угрозу удалось предотвратить.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.