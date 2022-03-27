В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Немецкий журналист рассказал, с чем связано однобокое освещение Западом событий на Украине

Андрей Аркадьев
18:29 27.03.2022
По словам Репера, жители освобожденных территорий Донбасса с благодарностью встречают российских военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Немецкий журналист Томас Репер рассказал «Звезде», с чем связаны причины однобокого освещения на Западе событий на Украине и почему восемь лет Европа не знает о преступлениях, которые творились в Донбассе.

«Если смотреть их биографии, все главные редактора связаны с трансатлантическими НКО. И если журналист пишет неугодное, его увольняют, я могу имена немецких журналистов назвать, которые даже в гостелевидении работали. Они взяли неугодную тему и просто потеряли работу», - сказал он.

По словам Репера, жители освобожденных территорий Донбасса с благодарностью встречают российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что съемочная группа телеканала «Звезда» около часа просидела в бункере под Бердянском, укрываясь от готовящегося штурма, о котором стало известно из разведданных. Угрозу удалось предотвратить.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:39 В стране и мире
Видео
Синоптик рассказал, когда в Москву придет «опасное» солнце
18:29 В стране и мире
Видео
Немецкий журналист рассказал, с чем связано однобокое освещение Западом событий на Украине
17:40 ОПК
Видео
Рогозин рассказал, когда в РФ появится независимый спутниковый Интернет
16:45 Спорт
Большунов и Непряева взяли золото скиатлона на чемпионате России
16:00 В стране и мире
Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против РФ несправедливы
Популярное
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.