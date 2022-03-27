Съемочная группа «Звезды» около часа укрывалась от штурма ВСУ в бункере под Бердянском

По сигналу тревоги корреспондент телеканала и военнослужащие ВС РФ спустились в подземное хорошо укрепленное помещение с бронебойными дверями.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа телеканала «Звезда» около часа просидела в бункере под Бердянском, укрываясь от готовящегося штурма, о котором стало известно из разведданных. Угрозу удалось предотвратить.

По сигналу воздушной тревоги корреспондент и военнослужащие ВС РФ спустились в бункер, подземное хорошо укрепленное помещение с тяжелыми бронированными дверями.

«Не исключено, что засекли очередную “Точку-У”, потому что тут, на подступах к Бердянску их сбито уже несколько, их обломки до сих пор лежат в полях неподалеку», - рассказала корреспондент Виктория Косогляденко.

Накануне МО РФ заявили об уничтожении тактической ракеты комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка.

В общей сложности, по данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 РСЗО, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы военной автоспецтехники.