Пересохший поток: эксперт объяснил, чем обернется отказ ЕС от российской нефти
Санкции Запада против России могут оставить Европу без автомобильного топлива или сделать его слишком дорогим. Такого мнения придерживается независимый эксперт по экономике Леонид Хазанов. В беседе со «Звездой» он не исключил нормированных поставок бензина и дизеля.
«После того, как станы ЕС, США и Великобритания ввели санкции против российского бизнеса, в частности против нефтяных компаний, европейские предприятия по выпуску топлива стали отказываться от российской нефти. Не покупать топливо совсем они не могут, это приводит к остановке нефтеперерабатывающих заводов, что взвинчивает цены», - заявил Хазанов.
Заменить топливо из России можно, но это слишком длительный и затратный процесс, уточнил эксперт. Невозможно разорвать технологические цепочки, которые выстраивались десятилетиями.
«Европейские заводы являются потребителями именно российской нефти. И технологические цепочки ориентированы именно на ее использование. Для того, чтобы от нее отказаться, им нужно закупать иные катализаторы. Это стоит огромных денег и никто быстро эти катализаторы не предоставит», - сказал экономист.
Европа может обратиться к странам Ближнего Востока, чтобы заменить российское топливо, но и здесь кроется один нюанс, подчеркнул Хазанов.
«Нефть из Ближнего Востока по своим свойствам относится к категории легкой. Из нее меньше выход мазута и дизеля. А вот наша нефть более тяжелая и выгодная. Из нее можно много чего получить. Допустим, что договорились, а как перевести топливо? А танкеров не хватает, надо платить аренду, а наша нефть по трубе течет и никаких проблем. Вот так санкции против России стали рикошетить по самой Европе», - констатировал собеседник «Звезды».
Пессимизм Леонида Хазанова разделяет экономист Ричард Вернер. Он также считает, что ситуация с топливом на европейском рынке из-за антироссийских санкций будет только ухудшаться.
Энергетические нужды Европы в значительной степени обеспечиваются Россией. Последствия будут ощутимыми, вернее, уже ощутимы, и дальше все будет только усугубляться, считает он. Экономист при этом подчеркнул, что Европа очень сильно навредила себе, поддавшись давлению со стороны Соединенных Штатов.