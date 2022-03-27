Пересохший поток: эксперт объяснил, чем обернется отказ ЕС от российской нефти

По словам эксперта, европейские нефтеперерабатывающие заводы потребляют именно российскую нефть и отказ от нее будет равносилен прекращению производства бензина.

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Санкции Запада против России могут оставить Европу без автомобильного топлива или сделать его слишком дорогим. Такого мнения придерживается независимый эксперт по экономике Леонид Хазанов. В беседе со «Звездой» он не исключил нормированных поставок бензина и дизеля.

«После того, как станы ЕС, США и Великобритания ввели санкции против российского бизнеса, в частности против нефтяных компаний, европейские предприятия по выпуску топлива стали отказываться от российской нефти. Не покупать топливо совсем они не могут, это приводит к остановке нефтеперерабатывающих заводов, что взвинчивает цены», - заявил Хазанов.

Заменить топливо из России можно, но это слишком длительный и затратный процесс, уточнил эксперт. Невозможно разорвать технологические цепочки, которые выстраивались десятилетиями.

«Европейские заводы являются потребителями именно российской нефти. И технологические цепочки ориентированы именно на ее использование. Для того, чтобы от нее отказаться, им нужно закупать иные катализаторы. Это стоит огромных денег и никто быстро эти катализаторы не предоставит», - сказал экономист.

Европа может обратиться к странам Ближнего Востока, чтобы заменить российское топливо, но и здесь кроется один нюанс, подчеркнул Хазанов.

«Нефть из Ближнего Востока по своим свойствам относится к категории легкой. Из нее меньше выход мазута и дизеля. А вот наша нефть более тяжелая и выгодная. Из нее можно много чего получить. Допустим, что договорились, а как перевести топливо? А танкеров не хватает, надо платить аренду, а наша нефть по трубе течет и никаких проблем. Вот так санкции против России стали рикошетить по самой Европе», - констатировал собеседник «Звезды».

Пессимизм Леонида Хазанова разделяет экономист Ричард Вернер. Он также считает, что ситуация с топливом на европейском рынке из-за антироссийских санкций будет только ухудшаться.

Энергетические нужды Европы в значительной степени обеспечиваются Россией. Последствия будут ощутимыми, вернее, уже ощутимы, и дальше все будет только усугубляться, считает он. Экономист при этом подчеркнул, что Европа очень сильно навредила себе, поддавшись давлению со стороны Соединенных Штатов.