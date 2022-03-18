Песков назвал переутомление Байдена причиной личных оскорблений в адрес Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал раздражительность, утомление и забывчивость президента США Джо Байдена причиной его агрессивных высказываний. Песков так ответил на вопрос журналиста, являются ли предпосылкой к разрыву дипотношений с США оскорбления Байдена в адрес Путина.

«Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, которая приводит к агрессивным высказываниям, мы не будем давать резких оценок, чтобы не вызывать большую агрессию», - сказал Песков.

Он добавил, что заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента РФ, ежедневно поступают от президента США.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ негативно отреагировал на высказывание Байдена в отношении Путина.