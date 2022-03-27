Вучич сравнил Сербию с деревней галлов из комиксов про Астерикса и Обеликса

Сербский лидер напомнил, что официальный Белград остался единственным на европейском континенте, кто не ввел санкций против Москвы.

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Президент Сербии Александр Вучич назвал своих соотечественников последним «свободным племенем» на территории европейского континента. Кроме того, выступая в городе Пожаревац на предвыборном митинге, он сравнил свою страну с галльской деревней из мультипликационного фильма «Астерикс и Обеликс», жители которой отказались подчиняться Римской империи.

«Я счастлив, что, как в комиксе про Астерикса и Обеликса, есть маленькое племя галлов, которые держатся и дорожат своей свободой на территории Европы. Я горжусь тем, что это маленькое племя является гражданином Сербии и нашей страны, и что у него есть своя независимая и автономная политика», - цитирует RB Новости слова Вучича.

Собравшиеся послушать главу государства разразились аплодисментами и одобрительными выкриками. Ранее Вучич напомнил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась ввозить санкции и ограничения против официальной Москвы. Он назвал это правильным с моральной точки зрения.

Двадцать четвертого февраля Россия начала на Украине специальную военную операцию. Как отметил в своем телеобращении президент Владимир Путин, главные цели операции - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны коллективного Запада ответили на это решение введением масштабных экономических санкций.