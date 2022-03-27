Глава Минобороны Британии объяснил, почему поставки танков Киеву нецелесообразны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что предоставление Украине британских танков бесполезно, поскольку у украинских военнослужащих нет соответствующего опыта эксплуатации данных боевых машин.
«Основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», - приводит его слова Mail on Sunday.
Уоллес добавил, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развертыванию на Украине и украинские военнослужащие обучены навыкам обращения с данными ПЗРК.
В начале марта глава британского военного ведомства заявил, что помимо поставок противотанковых ракет NLAW, власти страны рассмотрят вопрос о безвозмездной передаче Украине ПЗРК Starstreak.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали видеоразговор с министром обороны Британии. Беседу они вели от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. По словам пранкеров, не подозревавший розыгрыша Уоллес общался с ними более 20 минут.