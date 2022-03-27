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Глава Минобороны Британии объяснил, почему поставки танков Киеву нецелесообразны

Андрей Аркадьев
16:07 27.03.2022
Основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, считает глава военного ведомства Британии.
Глава Минобороны Британии объяснил, почему поставки танков Киеву нецелесообразны
© Фото: Luka Dakskobler, KeystonePressAgency, globallookpress
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что предоставление Украине британских танков бесполезно, поскольку у украинских военнослужащих нет соответствующего опыта эксплуатации данных боевых машин.

«Основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», - приводит его слова Mail on Sunday.

Уоллес добавил, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развертыванию на Украине и украинские военнослужащие обучены навыкам обращения с данными ПЗРК.

В начале марта глава британского военного ведомства заявил, что помимо поставок противотанковых ракет NLAW, власти страны рассмотрят вопрос о безвозмездной передаче Украине ПЗРК Starstreak.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали видеоразговор с министром обороны Британии. Беседу они вели от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. По словам пранкеров, не подозревавший розыгрыша Уоллес общался с ними более 20 минут.

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