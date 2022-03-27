Рогозин рассказал, когда Роскосмос примет решение по срокам эксплуатации МКС

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Решение о сроках эксплуатации Международной космической станции примут после 31 марта на основании ответа NASA, Европейского и Канадского космических агентств по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после памятных мероприятий на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина.

«31 марта - последний день, когда мы ждем ответ от NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции в отношении двух наших гражданским компаний...Если они проигнорируют либо ответят муть, мы исходя из их позиции определим свою по отношению к тому, как долго будет работать МКС», - сказал глава ведомства, отмечая на вопрос журналиста «Звезды».

Гендиректор Роскосмоса отметил, что Соединенные Штаты хотят продолжать сотрудничать по пилотируемой тематике, а перекрестные полеты являются одним из элементов этого сотрудничества.

Ранее Роскосмос обратился к партнерам по проекту Международной космической станции (МКС) с призывом отменить незаконно введенные санкции. Тогда Рогозин подчеркивал, что западные страны маниакально разрушают международное сотрудничество в космическом пространстве.