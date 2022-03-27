Калашников прокомментировал слова Пасечника о референдуме в ЛНР

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Депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников заявил, что, сейчас, по его мнению, не лучшее время для того, чтобы проводить референдум в Луганской Народной Республике.

В беседе со «Звездой» парламентарий отметил, что в данное время большое количество жителей Донбасса находится на территории РФ в качестве беженцев, а для того чтобы провести референдум, «нужны жители».

«Естественно, чтобы проводить такой референдум нужны жители...Я считаю, что время сейчас для этого не самое подходящее», - сказал он.

Ранее глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник оценил вероятность проведения в ЛНР референдума о вхождении в состав Российской Федерации. По его мнению, такая форма непосредственного волеизъявления граждан республики может быть применена в ближайшее время.