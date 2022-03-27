Мантуров заявил, что Россия сможет производить необходимые лекарства

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Россия сможет самостоятельно обеспечить себя необходимыми медикаментами, наладив собственное производство. С таким заявлением выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое», - сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

При этом, подчеркнул министр, Россия готова цивилизовано решать проблему с иностранными поставщиками и приобретать у них необходимые препараты.

«Но если вдруг... В свое время, когда в 20-м году одна из зарубежных компаний поставила за один флакон ковидного антивирусного препарата 480 долларов, мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», - рассказал министр.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился к россиянам с просьбой не скупать лекарства впрок. Проблем с их производством нет и все необходимое регулярно поставляется в медицинские учреждения, добавил глава ведомства. Глава Минздрава также добавил, что рисков отсутствия лекарств для пациентов с хроническими патологиями нет. Кроме того, стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов фиксированная, цены на них могут меняться только по объективным причинам.