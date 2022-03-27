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«Фамилия начинается с буквы Z»: адвокат Жорин о причине блокировки счетов в банке Италии

Роман Захаров
14:37 27.03.2022
Сейчас юрист планирует через суд обжаловать блокировку своих средств европейской кредитной организацией.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: advokatzhorin, Instagram
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Итальянский банк заблокировал все счета и карточки известного российского адвоката Сергея Жорина. О том, что стало причиной блокировки и как он собирается поступить дальше, чтобы разрешить данную ситуация, юрист рассказал в беседе со «Звездой».

«Около 10 дней назад я получил уведомление на электронную почту из банка, где мне сообщили о блокировке всех моих счетов, вкладов и карточек, не объясняя причину. Когда спросил в отделении банка, что случилось, они ответили, что ничего не знают и сказали, что я являюсь VIP-клиентом,и что у меня есть персональный менеджер, который находится в центральном офисе банка, и до которого я пытался потом дозвониться два дня», - сообщил он.

По словам адвоката, после того, как он все-таки связался с менеджером из центрального офиса, тот сообщил ему, что счета юриста заблокированы якобы из-за какой-то резолюции Совета ЕС.

«Когда я дозвонился до менеджера, он мне сообщил, что блокировка произошла на основании некой резолюции Совета ЕС. Я, как адвокат, знаю, что такой резолюции не существует, о чем я ему сказал. Он растерялся, стал лепетать что-то другое. Я попросил от него официальное письмо с печатью и подписью банка, которое я планировал обжаловать в судебном порядке, признавать его незаконным. Но затем менеджер несколько дней меня динамил, а потом признался, что письменный ответ мне не дадут. Я понимаю, почему это. Ведь их действия не основаны на законе, и банк не хочет это подтверждать какими-либо доказательствами», - рассказал Жорин.

Юрист также сообщил, что в частной беседе менеджер признался ему, что есть две причины блокировки его счетов.

«В частной беседе менеджер признался, что есть две причины блокировки счетов и карточек. Первая причина - то что я гражданин РФ. А вторая причина могла бы быть смешной, если бы не был так грустно. Это то, что моя фамилия в латинской транскрипции начинается с буквы Z. Zhorin. И по этим двум причинам они мне заблокировали все счета, вклады и карточки», - заявил адвокат.

Также Сергей Жорин рассказал о еще одном курьезном случае, связанном с произошедшим.

«Вчера произошел еще один курьез. Когда эта информация стала широко распространятся в российских СМИ и даже Мария Захарова прокомментировала эту новость, со мной связались из банка и сообщили, что я могу прийти в свое отделение, написать какое-то заявление и они разрешат мне сделать одну транзакцию. Такой аттракцион неслыханной щедрости. Я задал вопрос: мне теперь необходимо всегда спрашивать у них разрешения, когда я захочу расплатиться в магазине, выпить кофе или купить продукты? Как я и предполагал, без суда тут не обойдется. Мы с моими итальянскими коллегами начали сбор необходимых документов и, вероятнее всего, этот спор будет разрешаться в судебном порядке», - резюмировал российский адвокат.

Стоит отметить, что подобные недружественные действия Запада в последнее время происходят все чаще. Например, ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что Польша заблокировала банковские счета российского дипломатического представительства. А незадолго до этого американская криптобиржа Сoinbase заблокировала свыше 25 тысяч кошельков российских граждан.

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