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Животноводы в Германии не поддержали призыв отказаться от мяса ради «борьбы» с РФ

Анна Назайкина
13:24 27.03.2022
Дальнейшее сокращение поголовья скота в стране не даст положительного эффекта, заявили в Союзе мясной промышленности.
Животноводы в Германии не поддержали призыв отказаться от мяса ради «борьбы» с РФ
© Фото: Unsplash
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Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал граждан «внести свой вклад» в борьбу с РФ и отказаться от потребления мяса, однако в Союзе мясной промышленности его предложение посчитали бесполезным, передает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Животноводы заявили, что глава ведомства придерживается сомнительной точки зрения, пытаюсь убедить граждан, что отказ от потребления этого продукта может каким-то образом оказать помощь в урегулировании ситуации вокруг Украины.

«Дальнейшее сокращение поголовья скота в Германии контрпродуктивно... Как можно объяснить людям, что, если они лично откажутся от мяса, это поможет в урегулировании конфликта на Украине?», - заявили в организации.

Ранее в стало известно, что в Италии пользователи социальных сетей проводят акцию в поддержку России. Итальянцев призвали выкрутить на максимум тепловые вентили на батареях, а также как можно больше готовить на газовых плитах, чтобы увеличить потребление российских энергоносителей.

Утром 24 февраля президент России Владимир Россия объявил о начале специальной военной операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.
Впоследствии действия РФ вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций.

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