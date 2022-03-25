Отопление и газ на максимум: жители Италии устроили флешмоб в поддержку России

Поддерживающих Россию жителей Италии попросили выкрутить на максимум тепловые вентили на батареях, а также как можно больше готовить на газовых плитах.

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В Италии пользователи социальных сетей проводят акцию в поддержку России, о которой в своей публикации рассказал итальянский журнал The Post Internazionale.

Как передает издание, поддерживающих Россию жителей Италии попросили выкрутить на максимум тепловые вентили на батареях, а также как можно больше готовить на газовых плитах.

«В Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом они хотят помочь Москве с продажами топлива», - говорится в материале.

Участники акции размещают фотографии в Twitter, сейчас в соцсети опубликовано около сотни постов.

«Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным», - написал один из пользователей.

Ранее, 23 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в рублях. Такое решение было принято в ответ на экономические санкции, которые ряд западных стран ввели против Москвы после начала российской спецоперации.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» предположил, сможет ли Евросоюз найти альтернативу российскому газу. Он отметил, что странам ЕС очень невыгодно приобретать энергоносители за рубли, так как для этого они должны конвертировать свои имеющиеся ресурсы в российскую национальную валюту.