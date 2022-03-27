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«Их заперли в подвале»: итальянский журналист рассказал о зверствах украинских нацбатов в Мариуполе

Анна Назайкина
11:42 27.03.2022
Журналист рассказал об увиденном собственными глазами ужасе, который учинили на улицах города боевики националистических батальонов.
«Их заперли в подвале»: итальянский журналист рассказал о зверствах украинских нацбатов в Мариуполе
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Итальянский журналист Джорджио Бьянки обратился к президенту Италии Серджо Маттарелле на фоне событий на Украине. Фотограф рассказал, что в настоящий момент он работает с кадрами, которые сделал в течение последних дней в Мариуполе.

Журналист рассказал об увиденном собственными глазами ужасе, который учинили на улицах города боевики националистических батальонов.

«Я останавливаю людей рандомно и беру у них интервью. Все они говорят мне, что их заперли в подвале, и они не могли выбраться...Они опустошали квартиры, чтобы спустить людей вниз, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять  - это неонацистские батальоны», - написал Бьянки.

Итальянский представитель прессы был возмущен тем, что западные средства массовой информации создают у читателей неверный образ украинских радикалов.

«Читаю на Washington Post, что эти боевики читают Канта...Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об «СС», книги о Муссолини...Тут настоящие нацисты, которые держат в заложниках государство. Государство, которое перестало быть демократическим в 2014 году в результате неонацистского переворота», - добавил он.

Мужчина также обратил внимание, что в городах Донбасса люди выживали в условиях  постоянных обстрелов в течение последних восьми лет, однако на Западе о войне начали говорить месяц назад.

«Здесь есть люди, которые готовят еду на улице, под разрушенным домом, но все еще имеют силы улыбаться...Сюда стоит приехать на прогулку и увидеть, что значит иметь мужество и силу выдержать 8 лет под бомбами. Но для всех война началась всего месяц назад», - подчеркнул итальянский журналист.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Россия объявил о начале специальной военной операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии действия России вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций.

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