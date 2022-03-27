«Не надо бежать в бомбоубежище»: жительница Херсона об обстановке в городе после прихода военнослужащих РФ

Женщина также рассказала, как российские военные помогли ей эвакуироваться на территорию РФ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После того, как российские войска зашли в Херсон, в городе стало тихо и спокойно. Об этом рассказала местная жительница Маргарита.

«Зашли войска российские, все тихо, спокойно. Не надо идти в бомбоубежище, все культурно, организовано. Единственное что - магазины закрыты. Но помощь каждый день привозят, по разным точкам развозят», - сообщила она.

Женщина также рассказала, как она оказалась на территории РФ. По ее словам, это не составило большого труда: она просто обратилась к российским военным, которые все сразу организовали.

«Я подошла к военным, просто спросила: "Как мне отсюда выбраться?". Меня проводили, записали, собрали автобус. Хорошие автобусы, теплые и комфортабельные», - рассказала Маргарита.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. На центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России.