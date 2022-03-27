Армия Авиация РФ за сутки поразила 67 военных объектов Украины Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 67 военных объектов Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники», - уточнил он. Кроме того, по словам представителя Минобороны РФ, российскими средствами ПВО в течение минувшей ночи было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским. Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика