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Российские средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА

10:05 27.03.2022
По данным МО РФ, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотников над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой», - сказал он.

В общей сложности, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 289 беспилотников.

Ранее МО РФ показало кадры одного из сбитых Вооруженными силами РФ украинских беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» в Киевской области. 

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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