Российские средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотников над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой», - сказал он.
В общей сложности, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 289 беспилотников.
Ранее МО РФ показало кадры одного из сбитых Вооруженными силами РФ украинских беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» в Киевской области.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.