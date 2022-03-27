Армия Российские средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА По данным МО РФ, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотников над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой», - сказал он. В общей сложности, добавил официальный представитель российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 289 беспилотников. Ранее МО РФ показало кадры одного из сбитых Вооруженными силами РФ украинских беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» в Киевской области. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика