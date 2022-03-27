ВС РФ высокоточным оружием уничтожили склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» в 30 км от Киева

Был уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее Киева.

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ВС РФ высокоточным оружием уничтожили склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах от Киева. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киев», - сказал он в ходе брифинга.

В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 289 беспилотников, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 РСЗО, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы военной автоспецтехники.

Накануне МО РФ показало кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук» российским оперативно-тактическим комплексом «Искандер» в Киевской области. Контроль попадания осуществлялся БПЛА.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.