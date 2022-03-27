МО РФ сообщило об уничтожении крупной базы горючего в районе Львова

Данный объект снабжал топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.

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В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования 26 марта была уничтожена крупная база горючего в районе Львова, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», - отметил Конашенков.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что высокоточным оружием большой дальности морского базирования был уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западне Киева.

По словам Кошенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов