Гаранты безопасности: чем занимаются бойцы Росгвардии в Мелитополе

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Росгврадейцы, отмечающие 27 марта свой профессиональный праздник, выполняют особые задачи в ходе специальной операции на Украине. В освобожденном Мелитополе российские военнослужащие занимаются охраной правопорядка.

Для местных жителей люди в форме на улицах - это гарантия безопасности. На месте отделения украинской Госавтоинспекции сейчас располагается военная комендатура, сформированная из состава бойцов Росгвардии. Здесь можно забрать свой автомобиль, конфискованный территориальной обороной. Некоторые машины у местных жителей просто отбирали, чтобы скрыться, наносив при этом российскую символику. Росгвардия выявлены несколько таких случаев.

В военной комендатуре также можно сдать оружие. В городе продолжается процесс разоружения. Так, в комендатуру уже принесли пулеметные ленты.

День войск национальной гвардии РФ отмечается 27 марта с 2017 года, когда его своим указом утвердил президент вместо Дня внутренних войск МВД РФ. Ранее глава государства Владимир Путин в честь праздника обратился к участвующим в спецоперации росгвардейцам.