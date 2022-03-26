Шойгу: с учетом спецоперации нужно сохранить темпы поставок перспективных вооружений в войска

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С учетом проведения специальной военной операции на территории Украины, в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооруженных Сил России.

«С учетом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также, естественно, как это было всегда, материально-техническое обеспечение», - сказал глава Минобороны.

Во время мероприятия Шойгу также сообщил, что несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу достиг 85%. Кроме того, по его словам, поставка вооружения и техники с применением кредитных средств идет с опережением, а приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил.

Материал подготовил: Роман Захаров