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Шойгу: несмотря на санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу достиг 85%

09:35 26.03.2022
По словам министра обороны России, государственный оборонный заказ выполняется в плановом порядке, несмотря на имеющиеся сложности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу достиг 85%. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооруженных Сил России.

«При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем государственный оборонный заказ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15 %, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий государственного оборонного заказа. Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу полностью», - сказал он.

Шойгу добавил, что поставка вооружения и техники с применением кредитных средств идет с опережением. Приоритетами, по словам министра обороны, являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил.

Глава МО РФ особо подчеркнул, что с учетом проведения специальной военной операции на Украине, в 2022 году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средства информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также МТО.

Материал подготовил: Роман Захаров 

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