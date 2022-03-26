Шойгу заявил, что МО РФ выполняет все соцобязательства перед личным составом с учетом принятых решений по индексациям

По словам Министра обороны, это касается и индексации денежного довольствия военнослужащих, и оплаты труда гражданского персонала, и военных пенсионеров.

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Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учетом принятых решений по соответствующим индексациям. Об этом в ходе рабочего совещания по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооруженных Сил РФ заявил Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Это касается и индексации денежного довольствия военнослужащих, и оплаты труда гражданского персонала и конечно, как это предусмотрено нашим законодательством, безусловно, касается и военных пенсионеров», - отметил Шойгу.

Вместе с тем он подчеркнул, что одобрены поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники специальной военной операции на Украине признаются ветеранами боевых действий.

«Поддержка также будет распространяться и на родственников этой категории военнослужащих», - добавил Министр обороны РФ.

В ходе совещания Сергей Шойгу коснулся и вопроса выполнения гособоронзаказа. По его словам, несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу достиг 85%.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Олег Давыденко.