Пострадавшую задержала СБУ пять лет назад в Мариуполе, после чего ее пытали в подвалах базы националистов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» смог пообщаться с жертвой украинского батальона «Азов»*, которую националисты похитили и пытали.

В 2017 году из Донецка Галина Черникова приехала в Мариуполь, чтобы оформить документы. Там хрупкую женщину задержали сотрудники СБУ и обвинили в том, что она служила снайпером на стороне ДНР. В подвальных комнатах базы «Азова»* ее пытали.

«Они наркотиками меня обкалывали, у меня плечо после них выбито и у меня тело было побито. Как я поняла, им дали указ не трогать те части, которые не будет видно на камеру. Звонили моей матери в эти периоды и угрожали, что в Донецке у них есть свои люди, что приедут с расправой и что меня по кусочкам пришлют», - вспоминает Черникова.

Съемочной группе «Звезды» также удалось побывать в месте, которое бойцы «Азова»* превратили в свое логово. В качестве места для своих казарм они выбрали бывшую турбазу пансионата «Ялта» на берегу Азовского моря. Здесь каждое помещение вселяет страх.

Националисты были готовы к бою в первые секунды после подъема по тревоге. Для этого даже не нужно было идти в комнату хранения оружия. Оно вместо с патронами лежало рядом с кроватями. Напротив комнат, где отдыхали боевики нацбатальона, находится комната изготовления боеприпасов.

Военная мануфактура развивалась по методичкам НАТО. Комплектующие для патронов от винчестера Magnum поставлялись с Запада. В беседках у моря собирались самодельные взрывные устройства.

* на территории РФ в отношении «Азова» возбуждены уголовные дела