Методички НАТО и плюшевый медведь со свастикой: первые кадры с базы нацбатальона «Азов»* в Мариуполе

Свою базу на берегу Азовского моря боевики бросили неделю назад, и теперь над КПП этой базы развевается флаг ДНР.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа телеканала «Звезда» побывала в логове националистов. Наши журналисты стали первыми, кто вошел в здание, где последние семь лет тренировались и жили бойцы запрещенного в России батальона «Азов»*. В качестве места для своих казарм они выбрали бывшую турбазу пансионата «Ялта» на берегу Азовского моря.

Море уходит за горизонт, деревья, аллеи, два бассейна. Такой вид открывается из балкона третьего этажа пансионата «Ялта», который в 2015 году перешел в руки национального батальона «Азов»* и превратился в казармы. Все это - эксклюзивные кадры из помещений, где круглосуточно жили и тренировались опорные силы украинской нацгвардии. Беспорядок в комнатах и коридорах остался после паники, в которой спешно собирали вещи боевики запрещенной в России организации.

Судя по всему, жили в казармах целыми семьями. На стенах остались детские рисунки, разбросаны мягкие игрушки. Кто-то подарил своему ребенку плюшевого медведя в красном костюме с фашистской свастикой. Холостые развлекали себя портретами обнаженных моделей и фотографиями американских секс-символов.

На базе каждое помещение вселяет страх. Здесь были готовы к бою в первые секунды после подъема по тревоге. Для этого даже не нужно было идти в комнату хранения оружия. Оно вместо с патронами лежало рядом с кроватями.

Напротив комнат, где отдыхали боевики нацбатальона, находится комната изготовления боеприпасов. Сейчас на полу лежат груда гильз, порох, которым начиняли эти гильзы, пули и два готовых снаряда. Военная мануфактура развивалась по методичкам НАТО. Комплектующие для патронов от винчестера «Магнум» поставлялись с Запада. В беседках у моря собирались самодельные взрывные устройства.

В своеобразном кабинете робототехники украинские боевики изготавливали взрывчатку. Начиняли ее в макеты от беспилотников, использовали пульты управления, фонари, различные платы. Здесь много всего, но самое интересное, что мы нашли, это игрушечная полицейская машинка на радиоуправлении, из которой торчат провода. Сюда тоже пытались вставить взрывчатку.

В штабе националистического батальона есть и стена позора. Под фотографиями нерукопожатных азовцев указаны причины их изгнания. В черный список попадали за клевету, бездеятельность, нарушение идеологической дисциплины, расхождение националистических взглядов, мужеложество и брак с мусульманкой. Ненависть к жителям ДНР выражали письменно на гильзах от снарядов.

В 2017 году из Донецка Галина Черникова приехала в Мариуполь, чтобы оформить документы. Там хрупкую женщину задержали сотрудники СБУ и обвинили в том, что она служила снайпером на стороне ДНР. В подвальных комнатах базы «Азова»* ее пытали.

«Они и наркотиками меня обкалывали, плечо выбито, им только дали указ не трогать те части, которые будут видны на камере. Звонили моей матери, угрожали что в Донецке есть свои люди, обещали, что по кусочкам меня пришлют, вымогали 200 тысяч гривен», - рассказала Галина Черникова.

Эту базу боевики «Азова»* бросили неделю назад. Они поделились на две части. Первая ушла на оборону в центр Мариуполя, где сейчас идут ожесточенные бои. Вторая - на Запорожье. Сейчас над КПП развевается флаг ДНР. Сюда нацгвардейцы, если и вернутся, то только на следственный эксперимент.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.